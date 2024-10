Terça na TV: Basta de Conversa, Salvador Allende e a cabeça de Hasan Minhaj

Avó Dezanove e o Segredo do Soldado Soviético, Verdade e Mentira, Richard Williams: História de uma Vida e Comer Pelo Mundo são outros dos destaques do dia.

CINEMA

Basta de Conversa

Hollywood, 21h30

Em Los Angeles, Eva (Julia Louis-Dreyfus) é uma massagista divorciada que, numa festa, conhece uma poeta (Catherine Keener) e outro pai divorciado (James Gandolfini). A poeta torna-se sua amiga e cliente, enquanto o pai a pede para sair. Tudo corre bem, mas acaba por se complicar quando descobre que o seu novo interesse romântico é ex-marido da nova amiga. Uma comédia romântica e dramática de Nicole Holofcener, um dos grandes nomes do cinema independente nova-iorquino dos anos 1990. É o penúltimo crédito de Gandolfini, que morreu em 2013, meses antes de o filme sair, no cinema.

Avó Dezanove e o Segredo do Soldado Soviético

RTP1, 23h58

Adaptado do romance homónimo de Ondjaki, este filme desenrola-se num pacato bairro de Luanda, Praia do Bispo, onde os moradores estão sob ameaça de serem desalojados pela construção de um mausoléu. As crianças engendram um plano para destruir a obra, assim poupando as suas casas. Pelo meio, um soviético que comanda a construção do edifício apaixona-se pela avó de uma delas. Um filme de João Ribeiro que se estreou em sala em 2022.

SÉRIES

Os Mil Dias de Allende

TVCine Edition, 22h10

Ao longo de quatro episódios, esta série, uma co-produção chilena, espanhola e argentina criada por Leonora González, conta a história dos últimos três anos de vida de Salvador Allende (1908-1973), o presidente chileno que foi deposto pelo golpe de estado da junta militar de extrema-direita de Augusto Pinochet, apoiada pela CIA. Com Alfredo Castro no papel do líder, é contada por uma personagem fictícia, Manuel Ruiz (Pablo Capuz), um jovem de 25 anos que se torna conselheiro de Allende.

DOCUMENTÁRIOS

Verdade e Mentira

RTP2, 20h37

A história das notícias falsas é aqui contada nesta série documental de seis episódios de 2021, uma co-produção entre a Alemanha e a França da autoria de Lewis Cohen, Rudolph Herzog, Thomas Langelage e Riel Lazarus. Como é que a História foi forjada por mentiras e inverdades, entre guerras, religião, conspirações, dinheiro, e tudo o mais? Esta é a pergunta chave aqui.

Richard Williams: História de uma Vida

RTP2, 22h55

Estreia. O realizador Stuart McClave, ele próprio tenista, estreou-se com este documentário de 2022 sobre Richard Williams, o pai e treinador das tenistas Venus e Serena Williams que no ano antes tinha sido alvo do biopic King Richard: Para Além do Jogo, de Reinaldo Marcus Green, que valeu a Will Smith um Óscar de Melhor Actor, uma vitória manchada pelo famoso estalo que o actor deu a Chris Rock na mesma cerimónia. Aqui, conta-se a história de como Williams treinou as filhas a partir dos guetos de Compton, cidade californiana, até ao topo do ténis internacional, com recurso a imagens de arquivo raras e entrevistas com o próprio e muitos dos envolvidos nestas peripécias.

Comer Pelo Mundo

Casa e Cozinha, 22h05

Neste programa, a espanhola Verónica Zumalacárregui anda à volta do mundo a descobrir comidas diferentes. Este é o 13.º episódio da quarta temporada, em que a anfitriã ruma até Lisboa para conhecer a gastronomia local, entre bares, festas, guias turísticos, restaurantes de luxo e pastéis de nata.

COMÉDIA

Hasan Minhaj - Off With His Head

Netflix, streaming

Estreia. Até Setembro de 2023, o cómico Hasan Minhaj, que em 2014 tinha sido o último correspondente a ser contratado para o Daily Show liderado por Jon Stewart, era um dos favoritos à sucessão de Trevor Noah na apresentação desse mesmo talk show cómico de referência. Foi então que saiu um polémico e contestado artigo da revista The New Yorker sobre a veracidade de algum do seu conteúdo, em particular o de Homecoming King, de 2017, o seu primeiro especial de comédia, e manchou a sua reputação, matando as chances de Minhaj vir a encabeçar o programa. Este é o primeiro especial que Minhaj faz após o ocorrido. Sai pela Netflix, serviço de streaming para o qual fez os seus especiais anteriores e onde apresentou o talk show Patriot Act no final da década passada.