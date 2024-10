O Grande Gatsby - A Novela Gráfica Definitiva, de Jorge Coelho, recebe prémio máximo do Amadora BD

Prémios do festival foram anunciados domingo. Também premiado, com o Troféu de Honra, foi Luís Louro pelos seus 40 anos de carreira.

O desenhador Jorge Coelho recebeu domingo o prémio de Melhor Banda Desenhada de Autor Português, atribuído pelo júri dos Prémios de Banda Desenhada da Amadora no âmbito da 35.ª edição do Amadora BD. A obra premiada foi O Grande Gatsby - A Novela Gráfica Definitiva, editado pela Comic Heart/Nona Literatura e que o português assina com Ted Adams. O prémio tem um valor pecuniário de cinco mil euros.

Nesta edição, o júri atribuiu ainda o prémio de Melhor Obra Estrangeira de Banda Desenhada Editada em Português a Tananarive, de Sylvain Vallee e Mark Eacersall (ASA BD), e distinguiu Filipa Beleza pelo livro Amor, editado pela Iguana, uma chancela da Penguin Random House Grupo Editorial, como Prémio Revelação.

Na categoria Melhor Fanzine / Publicação Independente foi distinguido A Armação, de Daniel Silvestre, editado pela Bedeteca de Beja (Município de Beja)/Centro de Língua Portuguesa Camões em Bruxelas. Já a Melhor Edição Portuguesa de Banda Desenhada foi para David Melgueiro - A Passagem Impossível, de José Ruy, livro editado pela Ala dos Livros. Foi ainda entregue o Troféu de Honra a Luís Louro, pelos seus 40 anos de carreira.

O júri dos Prémios de Banda Desenhada da Amadora foi presidido por Hugo Pinto, representante do Município da Amadora, crítico literário e especialista em banda desenhada, Paulo Monteiro, presidente do Clube Português de Banda Desenhada, e João Ramalho Santos, investigador e especialista em banda desenhada. Este foi o quarto ano consecutivo em que o prémio de Melhor Obra de Banda Desenhada de Autor Português foi acompanhado por um prémio monetário, no âmbito do "compromisso e missão de investir nos autores e na banda desenhada" por parte do festival.

Esta edição conta com 15 exposições patentes até 27 de Outubro, sob o tema geral "Humanidade" e assinalando os 50 anos do 25 de Abril. Mafalda, Daredevil e Naruto são algumas das personagens com direito a destaque no Amadora BD e têm lugar lançamentos de obras nacionais e internacionais, além de sessões de autógrafos com autores.