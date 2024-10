Coordenadora demissionária de Évora_27 acusa Governo de pôr em causa o projecto

Paula Mota Garcia, coordenadora da equipa que, até este mês, estava à frente da Capital Europeia da Cultura que vai ter lugar em Évora em 2027 afirma, em comunicado, que a nova liderança do projecto, ainda incompleta, pode pôr em causa o seu desenvolvimento. Esta programadora cultural, que conduziu a candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura e apresentou a sua demissão na semana passada, defende que “a experiência de outras Capitais Europeias da Cultura diz-nos que integrar a equipa que concebeu e desenvolveu a candidatura na estrutura de governança e na operacionalização da iniciativa é um factor decisivo de sucesso.”

Mota Garcia liderou a equipa que geriu o projecto desde 2020 até à tomada de posse Associação Évora_27, a entidade gestora criada a 7 de Outubro e cuja presidência foi entregue pelo Ministério da Cultura à jurista Maria do Céu Ramos, actual secretária-geral da Fundação Eugénio da Almeida. Nessa altura, foram ainda nomeados dois outros membros para a direcção da nova associação gestora: a direcção financeira foi entregue a António Costa da Silva, economista e actual presidente adjunto da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo; e a direcção de comunicação a Bruno Fraga Braz, actual assessor na mesma área da Fundação Eugénio de Almeida.

A programadora lembra que a Associação Évora_27 ​, que só foi efectivamente criada em Fevereiro e tem como missão desenvolver e executar o evento, continua incompleta, uma vez que deveria integrar, conforme determinam os regulamentos da União Europeia, um director executivo e um director artístico.

A experiência de outras capitais europeias, acrescenta, também mostra que é essencial estabelecer no primeiro ano após a selecção da cidade, anunciada no final de 2022, "toda a estrutura de governação, gestão e administração", o que devia ter acontecido em 2023. "Isto permite que os dois anos seguintes se concentrem no desenvolvimento do programa, a tempo de o mesmo estar em vigor, no caso de Évora, em meados de 2026", argumenta Paula Mota Garcia, lamentando "o tempo despendido na 'negociação' em torno da criação e nomeação da figura de presidente" da Associação Évora_27 , que não estava prevista no projecto.

A imposição deste cargo – uma decisão do anterior Governo que a actual ministra, Dalila Rodrigues, decidiu manter –​ "desvirtua o proposto em bid book e contraria as boas práticas de gestão de uma Capital Europeia da Cultura, assim como as recomendações do painel internacional de especialistas que agora monitoriza todo o processo de implementação de Évora_27", defende ainda a ex-responsável pelo projecto.

A Associação Évora_27 é formada pelo Estado, pela Câmara de Évora, pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo, pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (entretanto extinta), pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, pela Universidade de Évora, pela Fundação Eugénio de Almeida e pela Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo. Com um orçamento total de cerca de 49 milhões de euros, a dotação financeira de Évora_27​ é composta por 15 milhões do Orçamento do Estado, dez milhões de fundos europeus, quatro milhões do Turismo, cinco milhões para territórios envolventes e os restantes 15 milhões subscritos pelo município e por parceiros.

Conforme noticiámos, o presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá, criticou a composição da direcção da associação por deixar de fora os membros que conduziram a candidatura.

Paula Mota Garcia, cuja demissão foi concretizada a 17 de Outubro, adianta ainda que está em causa o calendário de implementação da Capital Europeia da Cultura. Dá dois exemplos: “continua por lançar […] a tão necessária 'open call' para novos projectos artísticos dirigida aos agentes culturais residentes no Alentejo”; e “continua por concretizar […] a tão urgente estratégia de implementação do programa Évora_27​ no território, que implica um diálogo concertado e em permanência com as Comunidades Intermunicipais do Alentejo”.

Numa argumentação apresentada em três pontos, a programadora questiona a composição da actual liderança do projecto, aspecto a que dedica a boa parte do comunicado. “Considero que a escolha das pessoas para a estrutura de governança de uma Capital Europeia da Cultura deve ser norteada pelo conhecimento que têm do projecto e da adequação das suas competências profissionais ao mesmo, e não por princípios de confiança de ordem pessoal”, escreve no último ponto.

No dossier de selecção, o chamado “bid book”, lembra ainda Mota Garcia, a estrutura de governança proposta –​ com base no conceito de "vagar", um termo associado à cultura e ao modo de ser alentejano que enformou toda a candidatura – desafiava “as lógicas de dominância”, privilegiando-se “uma abordagem mais colegial e que valorizasse a participação da comunidade” nos seus órgãos, nomeadamente do conselho científico, do conselho regional para a cultura e da geração 2027. “Sensível às questões que, no presente, resultam numa crescente desagregação social, exige-se do modelo de governança de um projecto cultural que este seja mais colegial e inclusivo”, escreve ainda Paula Mota Garcia.

A programadora considera especialmente “inaceitável” que a assembleia-geral não tenha escolhido para a direcção de comunicação a pessoa que assegurava esse pelouro na equipa que liderou, Marisa Miranda, uma vez que esse era um dos raros cargos cuja nomeação lhe competia, e poderia assim "ter assegurado a transferência do conhecimento que a Equipa de Missão adquiriu ao longo do processo para a própria estrutura de governança".

Por último, Paula Mota Garcia, que não esteve disponível para esclarecimentos adicionais, afirma que a associação continua "impossibilitada de, entre outras coisas, receber as verbas protocoladas entre o município de Évora e o Governo", protocoladas em Junho de 2023, "com prejuízos claros na execução das actividades previstas no dossier de selecção", uma demora que "penaliza" artistas e parceiros que aceitaram "confiar e associar-se" a Évora 27 Capital Europeia da Cultura.

A tomada de posse da direcção da nova entidade gestora deverá ter lugar na quarta-feira, pelas 19h00, no Palácio de D. Manuel, em Évora, estando prevista a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e da ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, adiantou fonte do Governo à Lusa.