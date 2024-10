Pedro Veiga e a cibersegurança: das cookies às palavras-passe

Num momento em que têm ocorrido vários ataques informáticos relevantes em Portugal, como o recente à Agência para a Modernização Administrativa (AMA), o nosso convidado é o especialista em redes e cibersegurança Pedro Veiga, que tem tido um papel activo na implantação da Internet em Portugal desde a década de 1980.

Entre várias outras funções de relevo, foi fundador e presidente do capítulo português da Internet Society (uma organização que visa promover o desenvolvimento da Internet), gestor do Programa Sociedade de Informação, presidente da Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN) e coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, para além de investigador do INESC.

Representou Portugal em diversos encontros internacionais na área do digital e tem vasta obra científica e técnica. Esteve na génese do Público online, em 1995! É ainda autor do recente livro Cibersegurança, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que deu o mote à nossa conversa.

O podcast Mais Lento do que a Luz sai quinzenalmente, às segundas-feiras. Siga o podcast e receba cada episódio no Spotify, na Apple Podcasts ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.