Editora da revista Nature exclui 75 estudos do reitor de Salamanca por fraude

A editora Springer Nature, responsável pelo grupo de revistas científicas que inclui a famosa Nature, decidiu retirar de uma só vez 75 estudos publicados por Juan Manuel Corchado, reitor da Universidade de Salamanca (Espanha), e dos seus colaboradores, noticia o diário espanhol El País. A decisão deve-se às manobras fraudulentas do reitor espanhol, com citações indevidas ao seu próprio trabalho e conflitos de interesse não declarados.

“A nossa investigação identificou vários problemas, incluindo, entre outros, questões sobre a gestão editorial, citações inadequadas ou incomuns e conflitos de interesse não declarados”, referiu Chris Graf, director para a integridade científica da Springer Nature, em declarações ao El País.

A investigação a Juan Manuel Corchado havia começado em Maio deste ano, depois de uma série de trabalhos do El País terem revelado que o professor inflacionou ao longo de vários anos o seu currículo científico com citações a ele próprio, perfis de investigadores fraudulentos ou publicações abusivas fora do seu campo de estudo – algo que, se for abundante, é incomum. Por exemplo, como relata o jornal espanhol, em apenas 75 estudos, os investigadores que trabalham com Juan Manuel Corchado citavam 1700 vezes o trabalho do reitor de Salamanca. As citações são uma das principais métricas utilizadas para avaliar o impacto de um cientista.

Um dos primeiros casos apresentados pelo El País destaca um artigo publicado sobre covid-19, cujo único autor é Juan Manuel Corchado, e no qual estão patentes apenas quatro parágrafos. No entanto, há uma centena de citações a trabalhos seus que não estão relacionados com virologia ou saúde: há referências a estudos sobre petróleo, turismo, projecções financeiras ou mesmo sobre dióxido de carbono no oceano. Juan Manuel Corchado é especialista em inteligência artificial.

Outro exemplo é um texto com um único parágrafo sobre cidades inteligentes em que o reitor da Universidade de Salamanca se cita 227 vezes.

Apesar das críticas e das notícias publicadas acerca da investigação fraudulenta de Juan Manuel Corchado, o professor espanhol foi empossado em Maio como reitor da Universidade de Salamanca, a mais antiga instituição de ensino superior em Espanha. Os trabalhos de investigação do El País à conduta de Juan Manuel Corchado foram publicados em Março e Abril deste ano.

A agência de investigação espanhola suspendeu (em Junho) a colaboração com Juan Manuel Corchado, que tinha tomado posse como reitor da Universidade de Salamanca no início de Maio de 2024.

No passado mês de Setembro, também o Comité Espanhol de Ética da Investigação classificou o currículo de Juan Manuel Corchado como “manipulação deliberada” ou “uma fábrica de publicações e citações”, denunciando condutas éticas “abertamente fraudulentas”. O ainda reitor da universidade espanhola acusou o comité espanhol, bem como os académicos que pedem a sua demissão e o El País, de uma estratégia de difamação concertada, numa resposta publicada no final de Setembro.