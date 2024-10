Cinco projectos portugueses seleccionados para financiamento de programa ambiental LIFE

Um total de 133 projectos ambientais, cinco deles portugueses, vão receber mais de 380 milhões de euros de financiamento ao abrigo do Programa LIFE para o Ambiente e a Acção Climática, da União Europeia (UE), foi anunciado nesta segunda-feira.

Em comunicado, a Comissão Europeia indica que a verba corresponde a mais de metade das necessidades totais de investimento de 574 milhões de euros para os 133 novos projectos, sendo o restante proveniente dos governos nacionais, regionais e locais, de parcerias público-privadas, de empresas e de organizações da sociedade civil.

Dois dos projectos seleccionados em Portugal — o Life SOS Pygargus, para salvar a águia-caçadeira (tartaranhão-caçador) da extinção (que recebe oito milhões de euros), e o RESTORESEAGRASS (1,7 milhões de euros), de conservação e recuperação em grande escala do habitat de ervas marinhas criticamente ameaçado nas areias do infralitoral atlântico e nas lagoas costeiras — entram na categoria de natureza e biodiversidade, à qual é atribuída um total de 216 milhões de euros.

Os restantes três projectos seleccionados em Portugal integram a categoria da transição para uma energia limpa — com um financiamento total de 105 milhões de euros, como o SmarTA, de assistência técnica inteligente para as energias renováveis e a melhoria da eficiência energética (999 mil euros), o Powering Energy Hub (PEH, 664 mil euros), que promove o objectivo de promover medidas de eficiência energética para edifícios, e o Plan4Cold, que recebe 1,6 milhões de euros para ajudar os municípios com mais de 45.000 habitantes a necessário preparar planos de aquecimento e refrigeração.

Foram seleccionados projectos de 21 Estados-membros e ainda da Macedónia do Norte.