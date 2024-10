Em Lisboa e no Algarve, os alunos chumbam duas vezes mais do que no Norte. Porquê?

Os alunos da Grande Lisboa, do Alentejo e do Algarve são os que têm maiores dificuldades em terminar os diferentes níveis de ensino sem chumbos pelo caminho. Dito de outra forma, nestas regiões, as taxas de retenção e abandono são bastante mais elevadas do que as verificadas no Norte e no Centro — nalguns anos, chegaram mesmo a ser o dobro ou o triplo.

