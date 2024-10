No Dia Mundial de Combate ao Bullying, a GNR revelou que fez 1960 acções de sensibilização sobr eo tema nas escolas no ano lectivo passado.

A GNR registou 103 crimes de bullying no ano lectivo de 2023/2024, dos quais 12 de cyberbullying, anunciou a força de segurança este domingo, Dia Mundial de Combate ao Bullying.

No âmbito da prevenção e do combate à violência, ofensas, ameaças e qualquer tipo de intimidação em contexto escolar, a GNR associou-se a este dia, "pela relevância que representa na vida das crianças e jovens".

"A violência ocorre fora da visão dos adultos e grande parte das vítimas esconde ou evita a denúncia da agressão sofrida, pelo que esta sensibilização é extensível aos pais, professores e funcionários pelos sinais de alerta que devem procurar denunciar e saber reconhecer, no contexto escolar e em ambiente familiar", lê-se na nota da GNR.

A Guarda indicou que desenvolveu 1960 acções de sensibilização relacionadas com o bullying, no ano lectivo de 2023/2024, direccionadas para 71.866 crianças e jovens, maioritariamente em contexto escolar, tendo sido abrangidos 1898 estabelecimentos de ensino público e privado, de acordo com dados provisórios.

No actual ano lectivo, e até ao dia 17 de Outubro, a GNR realizou 244 acções de sensibilização relacionadas com o bullying, tendo sido abrangidas 8729 crianças, num universo de 236 estabelecimentos de ensino.