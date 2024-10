Força econômica e diversidade cultural dos brasileiros presentes no PÚBLICO Brasil

Jornal escrito em português do Brasil foi apresentado em Braga, ou “Braguil”, onde a comunidade brasileira é cada vez maior. Empresários e representantes da sociedade falam da importância do projeto.

O lançamento do PÚBLICO Brasil, jornal online todo escrito em português do Brasil, é um ato de responsabilidade social e cultural, disse Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, cidade escolhida pelo PÚBLICO para a apresentação do projeto que entrou no ar há pouco mais de dois meses. Para ele, todas as ações que contribuam para dar valor às comunidades de imigrantes que vivem em Portugal e que ajudem a combater a xenofobia e a desinformação são muito importantes.

“Em Braga, ou Braguil, a comunidade brasileira está espalhada por todos os segmentos da sociedade local. Está nas escolas, nas empresas, nos hospitais, na administração pública. E, em sua esmagadora maioria, os brasileiros que escolheram Portugal para viver têm contribuído para o crescimento econômico do país”, assinalou Rio. Ele lembrou que pessoas de 130 nacionalidades moram em Braga atualmente, “uma cidade acolhedora, integradora”.

O PÚBLICO Brasil entrou no ar em 12 de agosto último. Desde então, já publicou mais de 350 artigos, com mais de 3 milhões de acessos, sendo mais de 1,5 milhão de usuários únicos. O jornal conta com seis jornalistas em sua equipe, que são parceiros no projeto. Há acessos de 161 países ao noticiário, o que confirma o interesse de brasileiros espalhados pelo mundo pela boa informação. “É a aproximação de várias culturas”, disse Cristina Soares, administradora executiva do PÚBLICO, em evento realizado no Museu D. Diogo de Sousa.

A escolha de Braga para apresentação do PÚBLICO Brasil tem a ver com a forte presença de brasileiros na cidade. Eles têm sido fundamentais para o desenvolvido social, econômico e cultural da cidade. “É gratificante ver que o PÚBLICO Brasil não se limita, em sua cobertura, a temas ligados à Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA). É plural, como a sociedade brasileira. E isso é vital para o aprofundamento da integração entre brasileiros e portugueses”, ressalta o advogado e empresário Bruno Gutman.

Rigor com a informações

Segundo o diretor do PÚBLICO, David Pontes, todo o projeto do PÚBLICO Brasil foi concebido seguindo o rigor no trato da informação que é a marca do jornal. Ele destacou que a diversidade da comunidade brasileira tem contribuído para dar um novo frescor ao país, além de todo o peso econômico. Pelos cálculos do Ministério do Trabalho e Solidariedade, os brasileiros contribuíram com mais de 1 bilhão de euros (1,033 mil milhões de euros ou R$ 6 bilhões) para a Segurança Social em 2023.

Há mais de 10 mil empresários brasileiros em Portugal e 80% dos trabalhadores estrangeiros que atuam no turismo são brasileiros, conforme pesquisa realizada pela Nielsen IQ em parceria com a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

“Os brasileiros devem ser tratados como protagonistas, não com vitimismo”, disse Vicente Nunes, editor-chefe do PÚBLICO Brasil, cujo lançamento oficial foi realizado em Lisboa. “Além de uma plataforma de informação, o PÚBLICO Brasil é um canal de interação social e econômica”, completou Cristina Soares.

Para Manuel Coelho, CEO da Speed Bird, em Matosinhos, o PÚBLICO Brasil chega em um momento relevante, de forte participação da comunidade brasileira na economia e na vida cultural de Portugal. “É importante lembrarmos que isso já ocorreu no passado, do outro lado do Atlântico, quando eram os portugueses que emigravam para o Brasil. Eles estavam muito presentes em toda a sociedade, em empresas e hospitais”, afirmou. “Então, é justo que os brasileiros que estão em Portugal tenham um veículo de comunicação que retrate, com seriedade, a sua realidade.”

CEO da Newav Tech, empresa fabricante de drones, Jorge Lopes acredita que o PÚBLICO Brasil terá papel relevante para estreitar ainda mais os laços que unem Brasil e Portugal. “Estava faltando um veículo de imprensa com essa qualidade. E é muito interessante saber que há leitores em 161 países”, assinalou. Também empresário, Carlos Bolzan, de Vila Nova de Gaia, acrescentou que os brasileiros, no geral, são muito interessados em saber o que acontece na comunidade em que vivem e mesmo no mundo.

Na opinião de Veruska Dias, diretora de Estratégia da Speed Bird, o PÚBLICO Brasil será um importante instrumento para o empresariado brasileiro que está em Portugal e se expandido pela Europa. “Será possível mostrar, por meio desse veículo de comunicação, a força do empreendedorismo brasileiro e o quanto a tecnologia brasileira está avançada”, ressaltou.