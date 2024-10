Brasileiras criam plataforma para motoristas de aplicativos, com incentivo a mulheres

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



As brasileiras Fernanda Rodrigues, 47 anos, e Gláucia Gobbis, 35, mesmo atuando em setores diferentes, resolveram juntar forças e conhecimento a fim de criar um programa de incentivos para mulheres que desejem ocupar parte do tempo trabalhando como motoristas de aplicativos. O TVDElas pretende ser uma fonte de acolhimento a essas profissionais, oferecendo serviços que possam lhes dar conforto, bem-estar e apoio emocional. “Queremos que essas mulheres se sintam acolhidas”, diz Fernanda.

Tudo começou em maio, quando Fernanda e Gláucia decidiram montar uma plataforma para operar com as empresas de transporte de aplicativos. Surgiu a Via Smart Mobilidade, à qual os motoristas, mulheres e homens, poderão se filiar para a prestação de serviços, mediante o pagamento de uma pequena comissão. “As motoristas, no entanto, terão acesso ao programa de incentivo, pois sabemos o quanto muitas delas se esforçam para, nas horas vagas, dirigirem seus carros com o intuito de completarem o orçamento doméstico”, afirma Fernanda.

Para incentivar a formação dessa comunidade feminina, Fernanda, que é especialista em marketing digital, optou por fazer o curso para ser motorista de aplicativo. “Queria ver como o sistema funciona, suas particularidades, obrigações, compromissos com os clientes”, conta. Gláucia, que atua na área administrativa, já dirige pelas ruas de Lisboa e arredores nas horas vagas para incrementar a renda. “Sei que não vou ser motorista de aplicativo, mas a formação era importante para entender as regras”, assinala Fernanda.

O slogan da Via Smart já esta pronto: “Você é seu patrão”. É uma forma, no entender de Fernanda, de mostrar para as mulheres que saem cedo de casa para deixar os filhos na escola que elas podem trabalhar como motoristas até a hora de pegar as crianças de volta. “Queremos oferecer qualidade de vida. Quando fizemos o curso para motoristas de aplicativos, percebemos que há pessoas que trabalham 12h, 14h por dia. É muito agressivo”, frisa.

A plataforma, que está acolhendo motoristas, todos devidamente documentados e com licença para dirigir, está pronta para entrar em operação. “No caso do programa de incentivos TVDElas, estamos fechando parcerias com psicólogos, para cuidados com a saúde mental, com manicures, cabeleireiros, massagistas, esteticistas, enfim, tudo que possa dar conforto para as motoristas que optarem por trabalhar com a Via Smart”, diz Fernanda. “Creio que esse tipo de parceria é fundamental”, complementa.