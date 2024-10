As sete decisões de Montenegro: da água à segurança, passando pela imigração e saúde

Partindo da ideia de que o Governo da AD está concentrado em “olhar para a frente”, o primeiro-ministro encerrou o 42.º Congresso do PSD com o anúncio de “sete novas decisões”.

O primeiro-ministro encerrou o congresso social-democrata com um discurso mais curto do que é habitual nestes contextos e muito assente no anúncio de “sete novas decisões que espelham uma parte do caminho" que o Governo da Aliança Democrática pretende "percorrer".