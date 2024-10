“Fernando Araújo convidado por Pedro Nuno Santos para ser candidato do PS à Câmara do Porto”, publicado a 20 de Outubro de 2024

Direito de resposta da direcção do PS à notícia “Fernando Araújo convidado por Pedro Nuno Santos para ser candidato do PS à Câmara do Porto”, publicada a 20 de Outubro nas edições impressa e online.

O Partido Socialista (PS) esclarece que não realizou qualquer convite relacionado com a Câmara Municipal do Porto, sendo a informação veiculada pelo jornal PÚBLICO sobre uma eventual sondagem interna totalmente falsa. O PS lamenta profundamente que não tenha sido dado o direito ao contraditório e que os princípios fundamentais do jornalismo tenham sido desrespeitados.

Assim, exige-se a publicação imediata deste desmentido no site do PÚBLICO e na edição impressa de segunda-feira, com o mesmo destaque dado à notícia original.

Direcção do PS