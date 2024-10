Entrámos no grupo de Telegram português onde 70 mil pessoas devassam a intimidade de mulheres

O printscreen do perfil de Instagram de uma mulher cai no chat Porto: “Fácil de comer”, diz a legenda que acompanha a imagem. É mais uma de dezenas de mensagens que vão chegando a toda a hora aos diversos tópicos deste canal de Telegram, com mais de 66 mil participantes. Todos estão lá com um único propósito: trocar, de forma não consentida, conteúdo íntimo de milhares de mulheres.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt