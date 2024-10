Tributo a Liam Payne marcado para este domingo, no Porto

O cantor morreu na quarta-feira após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina.

Os fãs portugueses de Liam Payne, o elemento da banda One Direction que morreu aos 31 anos após uma queda de um terceiro andar num hotel na Argentina, não desistem de recordar o artista. Nas páginas das redes sociais de apoio ao grupo musical, lê-se que está marcado um tributo para este domingo, dia 20.

A homenagem realiza-se às 15h30 junto ao Estádio do Dragão, no Porto, onde a banda deu um concerto há dez anos, a 13 de Julho de 2014, para mais de 40 mil pessoas.

Uma das organizadoras explicou ao Jornal de Notícias, que revela na sua edição deste domingo os detalhes do tributo, que será um momento "especial e simples", carregado de significado. "Vamos partilhar memórias, ouvir música e fazer alguns momentos de silêncio em honra do Liam. O mais importante é que será um espaço onde todos podem expressar os seus sentimentos à sua maneira", comentou Beatriz Ferreira em declarações ao jornal.

Ainda de acordo com Beatriz Ferreira, a homenagem a Liam Payne não tem um momento certo para acabar e deverá contar com centenas de participantes. "Vai decorrer até as pessoas sentirem que é o momento certo para terminar", disse a jovem.

Uma semana depois do Porto, a 27 de Outubro, haverá tributos em Évora (na Praça do Giraldo, às 10h30) e em Lisboa (junto ao Meo Arena, às 18h).