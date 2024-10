O labirinto da produtividade

Acabei de ler As causas do atraso português, de Nuno Palma. Há muitos livros e ensaios que tentam penetrar nas causas do atraso de desenvolvimento português, mas este livro é diferente. Com dados históricos, mostra que o nosso país, antes do séc. XVIII, teve instituições relativamente robustas (por exemplo, as Cortes), e até mais avançadas do que o resto da Europa. Houve também vontade de industrializar, mas no séc. XVIII veio o ouro do Brasil. Porquê desenvolver uma indústria? O ouro permitiu à Coroa concentrar o poder e o poder absoluto nunca fez bem a ninguém... O conhecido “tratado de panos e vinhos” com a Inglaterra em 1703 (dito “de Methuen”), reforçou a nossa vocação agrícola. Mais tarde, expulsaram-se os jesuítas sem se conseguir criar uma alternativa para o sistema de ensino. Tudo isto poderia explicar porque Portugal falhou a Revolução Industrial e, nos finais do séc. XIX, era um dos países menos industrializados e menos instruídos na Europa. No séc. XX, apesar de tudo, Nuno Palma defende que o Estado Novo tentou atrelar Portugal à vaga de crescimento na Europa.

