A máxima desonra

Mas onde chegámos, Humanidade: aplaudimos assassínios, fazemos vista grossa a massacres e branqueamos agressores! Onde pára hoje "the milk of human kindness" de que fala Shakespeare em Lady Macbeth? O que vemos, ouvimos e lemos é o insuportável ódio à solta, o appartheid instituído como "democracia", a xenofobia como "direito normal", o genocídio como "virtude"! Honra, pois, a Francesca Albanese, relatora especial da ONU para os Direitos Humanos, e à sua Carta Aberta no PÚBLICO de ontem. E a José Pacheco Pereira, por lembrar o imenso humanismo de Shakespeare face ao generalizado desrespeito pela dignidade mínima de todos, todos, todos...

Que a indiferença e o preconceito campeiem, hoje como nunca, mesmo no coração de gente que se diz "cristã" e "democrata", é algo que atingiu os níveis do intolerável. Honra, pois, aos que defendem o valor imenso da Paz e o direito do povo palestino a ter um Estado de facto e de direito. Tornámo-nos todos Trumps e Bannons, corações de aço, almas de vinagre, crença de supremacistas?

Tenho 71 anos e lembro-me, em adolescente, de ouvir os poderosos chamarem "democracias" aos regimes de appartheid da África do Sul e "terrorista" a Nelson Mandela (e a Amílcar Cabral...), mas as pessoas sabiam discernir. E hoje, senhoras e senhores, que resta da dimensão solidária e humanista, que nos distinguia como seres racionais?

Vítor Serrão, Santarém

Estranho ou nem por isso?

A Iniciativa Liberal (IL) pretendeu que o nosso país reconhecesse Edmundo González como vencedor das eleições presidenciais da Venezuela que se realizaram no passado mês de Julho, dia 28. Porém, a Assembleia da República chumbou no pretérito dia 18 o projecto de resolução apresentado pela Iniciativa Liberal. Estranhamente, o PS votou contra o reconhecimento da vitória de Edmundo González e somente Isabel Oneto e Sérgio Sousa Pinto votaram a favor. Francisco Assis, eurodeputado do PS, não deixou de manifestar o seu desagrado e desencanto pelo facto do seu partido ter votado contra o projecto de resolução apresentado pela IL. Sabendo-se que o actual Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, não passa de um ditador que intimida, zurze e persegue a oposição, não se compreende esta atitude do Partido Socialista português. Será porque o partido de Nicolas Maduro é designado por Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) e, por isso, os socialistas portugueses solidarizaram-se com o socialista Nicolas Maduro? Conclusão: o Partido Socialista em Portugal é desunido e só dois (!?) deputados não seguiram a carneirada e tiveram a coragem de reconhecer Edmundo González como vencedor das eleições presidenciais que se realizaram na Venezuela. Sinais do tempo?

António Cândido Miguéis, Vila Real

O comboio descarrilou ou a nossa vergonha

No artigo de Susana Peralta (S.P.) de sexta-feira, a colunista reflecte e relata a sua experiência de viajar de comboio em pleno século XXI no Portugal interior e não só. Uma vergonha. Ligações e horários desfasados, estações perdidas no tempo e longe das cidades e vilas mais importantes, que a obrigaram a ter de usar táxis ou camionetes sem ligações aos destinos e fora dos tempos de chegada ou partida dos comboios, que ao mesmo tempo são peças de museu, etc..

Eu também já experienciei esses dramas, e como acho que a melhor opção para viajar é de comboio, o que já fiz por essa Europa fora e em várias ocasiões em Espanha, que após a adesão à União Europeia (no mesmo ano de Portugal, 1986), logo em menos de dez anos, desenvolveram uma extraordinária rede de alta velocidade (AV), cobrindo praticamente todo o país, tendo o cavaquismo optado pelas auto-estradas (opção que incentivou o uso do automóvel, contra todas as recomendações ambientais) e destruiu e fechou percursos e ramais existentes.

O que não seria (sonho meu) sair de Lisboa num AV para Madrid, ou do Porto para Madrid via Vila Real e Bragança? Ou um AV Lisboa Évora, Beja, Faro?. Oh, sonho meu, Lisboa, Salamanca, Paris e as linhas da Beira e do norte cobertas por estações nas proximidades das vilas e pequenas cidades?

No mesmo artigo S.P. refere os planos dos diferentes ministros das Infra-Estruturas e os planos e promessas desde há pelo menos 10 anos com os atrasos e trapalhadas denunciadas várias vezes no PÚBLICO e agora relembradas por S.P., um logro e a prova de que não sabemos planear ou aproveitar fundos. Nem mesmo este PRR de agora.

No romance A Cidade e as Serras, Jacinto e Fernandes personagens de Eça de Queiroz, vêm de comboio de Paris ao Douro. Hoje em pleno século XXI seria impensável.

Heitor Ribeiro, Massamá