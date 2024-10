Um PSD a tentar apanhar tudo

Para o país, o líder do PSD apontou, no seu discurso de encerramento, sete medidas executivas que vão do registo mais consensual a um tema caro à esquerda e a vários bem à direita.

Em dois dias de congresso, o PSD fez por se sentir bem na sua pele de governante. Luís Montenegro quis projectar uma imagem de estabilidade, apostando mais nas medidas do que nas ideias. Quer-se o fazedor, com preocupações claramente de direita, mas continuando a visar o centro, que, bem vistas as coisas, tem revelado a tendência, um pouco por todo o mundo, de aderir em temas como a segurança ou a imigração a ideias que residiam à direita do espectro político.