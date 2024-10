Venâncio Mondlane diz ter informação de que “a polícia tem ordem para disparar a matar” contra os manifestantes

Nem os assassínios do seu advogado, Elviro Lindo, e do mandatário de campanha do partido que o apoiou (Podemos), Paulo Guambe, na noite de sexta-feira, levaram Venâncio Mondlane, o candidato presidencial da oposição que se afirmou como vencedor das eleições de 9 de Outubro, a baixar o tom de desafio ao poder instituído em Moçambique. Antes pelo contrário, a greve nacional que convocara para esta segunda-feira, resolveu transformá-la num protesto generalizado, manifestações populares com cartazes de norte a sul do país.

