Pelo menos sete mortos em derrocada parcial de uma doca no estado norte-americano da Geórgia

Pelo menos sete pessoas morreram num desabamento parcial de uma doca de barcos no sábado no estado norte-americano da Geórgia, lançando 20 pessoas nas águas do Atlântico. As buscas pelos desaparecidos estavam a decorrer neste sábado à noite pelos navios da Guarda Costeira dos EUA.

O acidente, que também causou vários feridos, ocorreu durante uma celebração da pequena comunidade Gullah-Geeche da ilha de Sapelo, constituída por descendentes de escravos negros, segundo as autoridades.

O acidente ocorreu quando um passadiço cheio de pessoas à espera de um ferryboat colapsou ao fim da tarde naquela ilha-barreira da Geórgia, a cerca de 100 km a sul de Savannah, afirmou Tyler Jones, porta-voz do Departamento de Recursos Naturais da Geórgia, que gere o ferryboat. "Nós e várias agências estamos à procura de sobreviventes", disse Jones.

A vice-presidente Kamala Harris, na capital do estado, Atlanta, para eventos de campanha, emitiu uma declaração no final do sábado, afirmando que o Governo estava em estreito contacto com as autoridades estaduais e locais e ofereceu todo o apoio federal necessário.

"Esta noite, Doug e eu estamos a rezar por todos aqueles que morreram ou ficaram feridos no colapso do passadiço da doca do ferry na ilha de Sapelo, bem como pelos seus familiares e entes queridos", disse Harris, referindo-se ao seu marido, Doug Emhoff. "Mesmo perante este desgosto, continuaremos a celebrar e a honrar a história, a cultura e a resiliência da comunidade Gullah-Geechee", acrescentou.

Os helicópteros da Guarda Costeira e os barcos equipados com sonar iniciaram de imediato as operações de busca e salvamento, segundo as autoridades, não tendo sido possível apurar de imediato a causa do acidente.

A ilha Sapelo só é acessível por barco e o ferry estatal demora cerca de 20 minutos a chegar.

As pessoas presentes na doca estavam a assinalar o Dia Cultural, um festival anual que celebra a histórica comunidade negra da ilha, uma das várias comunidades insulares sobreviventes desde a Geórgia até à Carolina do Norte.

Acredita-se que o povo conhecido como Gullah, ou Geechee na Geórgia, tenha conservado grande parte da sua herança africana devido ao seu isolamento.

"Os nossos pensamentos e orações vão para todos os envolvidos, incluindo toda a comunidade da Ilha Sapelo", afirmou o Departamento de Recursos Naturais da Geórgia num comunicado.