Israel lança nova vaga de bombardeamentos no Líbano

Israel lançou este domingo à noite uma nova vaga de bombardeamentos no Líbano, com ataques que visaram locais ligados às operações financeiras do Hezbollah. A ofensiva atingiu vários edifícios nos subúrbios de Beirute e outras cidades libanesas.

As forças israelitas lançaram avisos à população sobre ataques espaços da al-Qard al-Hassan, uma entidade bancária gerido pelo Hezbollah que Israel diz financiar as operações do grupo armado libanês.

"Residentes do Líbano, as IDF [Forças de Defesa de Israel] vão iniciar um ataque às infra-estruturas pertencentes à Associação Al-Qard Al-Hassan do Hezbollah – afastem-se imediatamente", escreveu no Twitter um porta-voz das IDF.

Centenas de pessoas encheram as ruas da cidade e provocaram engarrafamentos procurando alcançar zonas mais seguras da cidade, segundo testemunhas ouvidas pela agência Reuters.

Pouco depois do alerta de Israel, foram registadas várias explosões no Líbano, com relatos de um grande incêndio nos subúrbios do sul de Beirute, a capital do país. Até ao momento, não há informações sobre vítimas e danos causados pelas explosões.

Vídeos e fotografias da cidade momentos após o registo das explosões mostram grandes colunas de fumo a pairar sobre edifícios de Beirute. Há também registo de explosões e fumo junto ao aeroporto de Beirute.

A Al-Qard al-Hassan é uma entidade bancária gerida pelo Hezbollah que concede empréstimos e presta serviços bancários, com foco às populações que vivem em zonas em que o grupo armado libanês é mais popular. Segundo os Estados Unidos, é utilizada pelo Hezbollah para gerir as suas finanças.

De acordo com o The New York Times, a entidade tem mais de três dezenas de filiais em todo o Líbano, incluindo 15 em zonas densamente povoadas do centro de Beirute e dos seus subúrbios.

Até ao momento, não há registo de declarações por parte da Al-Qard al-Hassan, do Hezbollah ou do governo libanês. Questionado sobre jornalistas sobre se os espaços da organização financeira poderiam ser considerados alvos militares, um responsável dos serviços de informação israelitas disse apenas que o propósito do ataque é "atingir a capacidade de funcionamento económico, tanto durante a guerra como depois".

Este é mais um de vários bombardeamentos de Israel aos subúrbios de Beirute, sob o pretexto de procurarem destruir escritórios e instalações subterrâneas do Hezbollah.

Na madrugada deste domingo, Israel já tinha efectuado pesados ataques a vários locais do sul de Beirute, uma zona densamente povoada de onde dezenas de milhares de pessoas fugiram nas últimas semanas devido às sucessivas ofensivas.