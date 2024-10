Israel atacou o que disse serem instalações de armamento do Hezbollah no sul de Beirute, no sábado, depois de o grupo armado libanês ter disparado rockets contra o norte de Israel e de um porta-voz ter dito que um drone foi lançado contra a casa de férias do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

