As balas perdidas duma autocracia eleitoral

Na noite da passada sexta-feira, desconhecidos crivaram de balas os corpos de dois políticos moçambicanos da oposição, Elvino Dias e Paulo Guambe, e duma jovem que ia na boleia do seu carro. Dias era até à sua morte trágica advogado do candidato presidencial independente, Venâncio Mondlane, cujo desempenho pôs de avesso o xadrez político moçambicano. Guambe, por sua vez, era o mandatário do Podemos, um pequeno partido que apoiou a candidatura de Mondlane e que, segundo os resultados preliminares das eleições realizadas no dia 9 de Outubro, é capaz de substituir a Renamo como segundo maior partido no Parlamento moçambicano.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt