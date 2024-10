Ricardo Salgado e o fígado de Prometeu

Se até há umas semanas me perguntassem se seria possível que um dia usasse as palavras e este espaço para, de alguma forma, defender Ricardo Salgado, a minha resposta imediata teria sido um rotundo e convicto não. Mas tudo aquilo que tenho ouvido e lido ao longo da última semana fez com que tenha começado a sentir, ainda que a contragosto, uma necessidade imensa de o fazer. Não porque acredite que Ricardo Salgado não deva prestar contas à justiça, mas porque o devo às centenas de idosos com Alzheimer ou outras formas de demência de quem cuidei ao longo dos últimos 15 anos.

