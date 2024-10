Gonzallo Steakhouse em Aveiro: o arrojo de dar palco à carne numa terra de peixe

Estar alojado num bairro chamado Beira-Mar, com as águas da ria a dois passos, e fazer da carne o ingrediente principal requer, no mínimo, uma boa dose de ousadia. Mais ainda quando percebemos que, ali, o nome do santo padroeiro que a cidade tanto venera aparece com um toque internacional. Assim é no Gonzallo Steakhouse, restaurante que acaba de abrir portas na cidade de Aveiro e que não esconde a vontade de marcar a diferença num território onde o sabor a mar é quem mais ordena. Tomahawk, costeletão, t-bone e chuleton são as especialidades da casa cuja carta também aposta em alguns pratos de peixe e de legumes. Curiosamente, há uma francesinha vegetariana que tem vindo a conquistar uma autêntica legião de fãs.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt