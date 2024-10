O Altis Porto Hotel em busca do segredo da longevidade

Leva peso na bagagem na chegada ao Porto. A marca Altis inaugura a primeiro hotel a Norte, paredes meias com os jardins do Palácio de Cristal. Quer fazer a diferença no bem-estar, a começar pela mesa.

Aos pés da cama, em cima da secretária, um livro agarra o hóspede pelo título: How not to die (Como não morrer), de Michael Greger. Se a curiosidade matasse, a estadia tinha terminado no minuto a seguir, mas nas primeiras páginas ficamos a saber que a avó do autor foi a responsável por este se tornar nutricionista e conduzir o seu percurso profissional no encalço dos alimentos que previnem e revertem certas doenças. “A mulher a quem os médicos disseram que só tinha semanas de vida, não morreu antes de completar 96 anos”, narra no prefácio, depois de explicar que os 31 anos extras que a sua avó viveu deveram-se à mudança de hábitos alimentares. Com isto saltamos o almoço e, por agora, a fruta que nos dá as boas-vindas no quarto é mais do que suficiente para acalmar o estômago.