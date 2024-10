Surpresas na Taça guardadas para Évora, Leiria e Póvoa de Varzim

A União de Leiria, da II Liga, o Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, e o Varzim, da Liga 3, protagonizaram neste domingo as maiores surpresas da terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao afastarem adversários do principal escalão.

No Alentejo, o Lusitano, da Série D do quarto escalão nacional, começou por forçar o Estoril a um prolongamento, após 90 minutos sem golos, e mais tarde ao desempate da marca de grande penalidade. Nesse momento, a equipa de Évora mostrou-se mais competente, impondo-se por 4-3 e assegurando o acesso à próxima fase.

Uma qualificação também assegurada pela União de Leiria, que venceu por 2-1 o Nacional, nesta temporada regressado à I Liga. Em Leiria, a formação da casa adiantou-se com um golo de Marco Baixinho (33’), viu os madeirenses empatarem por Matheus Dias (66’, de penálti) e consumou o triunfo por Daniel dos Anjos, também de penálti, aos 79’.

Mais tarde, na Póvoa, no último encontro do dia, o Varzim recebeu e surpreendeu um Boavista que continua a debater-se com dificuldades na gestão do plantel — por força de várias lesões e de limitações na inscrição de atletas — e que tem recorrido a alguns jogadores com idade de júnior para competir.

O momento que resultou no 1-0, que seria o resultado final, surgiu aos 51’, fruto de uma arrancada e cruzamento/remate de Fábio Pacheco, emendado ao segundo poste, de cabeça, por Moshood. Foi a terceira e última surpresa do dia.