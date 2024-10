Ott Tänak vence Rali do Centro Europeu e adia atribuição do título

O estónio Ott Tänak (Hyundai i20) venceu neste domingo o Rali do Centro Europeu, na Alemanha, Áustria e República Checa, penúltima prova do Campeonato do Mundo (WRC), e adiou a atribuição do título para a última prova, no Japão.

Tänak assumiu a liderança logo na primeira das quatro especiais da manhã, aproveitando um erro do francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) na penúltima especial para vencer com sete segundos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) e 39,8s sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), líder do campeonato.

Após as duas primeiras especiais, das quatro previstas, Tänak liderava com 1,5 segundos de vantagem sobre Ogier. O francês acabou por entrar demasiado depressa numa curva à direita, embateu numa árvore e acabou do outro lado da estrada, imobilizando-se num poste de electricidade.

Drivers' Championship Standings after Round 12/13 ??



"É sempre difícil lutar contra um amigo e, quando uma coisa destas acontece, não é fácil encontrar palavras para descrever o que se sente. A partir daí tudo mudou, especialmente no Mundial de Construtores. Fomos cuidadosos [na power stage] para assegurar os pontos", disse Tänak, que conquistou a segunda vitória da temporada, juntando-a à da Sardenha, 21.ª da carreira.

Depois do erro do belga na véspera (ficou preso numa vala), que lhe custou 40 segundos, a conquista antecipada do título ficou seriamente comprometida, até porque Tänak e Ogier estavam no topo da classificação.

Com a desistência deste domingo, os 18 pontos que poderia somar por ter sido o mais rápido no final do dia de sábado esfumaram-se para Ogier, o que o deixou completamente arredado da discussão por um nono título na carreira.

Também Evans, que com o segundo lugar deste domingo ascendeu à terceira posição do campeonato, está fora dessa discussão, que fica resumida a Neuville e Tänak no Rali do Japão, de 21 a 24 de Novembro.

"Aconteceu um erro, tivemos de gerir a nossa corrida. Não estava destinado a ser o nosso fim-de-semana. Agora segue-se o Japão e estamos ansiosos que chegue", disse Neuville, resignado.

O piloto belga, de 36 anos, parte como favorito à conquista do primeiro título mundial da carreira na derradeira prova do campeonato, depois de ter sido vice-campeão por cinco vezes (2013, 2016, 2017, 2018 e 2019).

Com 30 pontos em jogo, Neuville tem agora 25 de vantagem sobre Tänak (225 contra 200), campeão em 2019, estando a cinco de deitar a mão ao ceptro (basta um sétimo lugar).