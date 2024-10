Leclerc domina GP dos EUA e anima Mundial de Fórmula 1

“Dobradinha” da Ferrari e terceiro triunfo do monegasco em 2024. Verstappen termina em quarto, mas recupera pódio com penalização de Norris.

Charles Leclerc (Ferrari) dominou, este domingo, o Grande Prémio dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, 19.ª prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, aproximando-se de Max Verstappen (Red Bull) e de Lando Norris (McLaren) na luta pelo título Mundial de pilotos, num dia que terminou com a "dobradinha" da Ferrari.

Leclerc assumiu a liderança na primeira curva, surpreendendo Verstappen e Norris. E, apesar de "traído" pela entrada em cena do "safety car" na terceira volta, reforçou a autoridade do SF-24, cavando um fosso de quase 11 segundos para o líder do Mundial sensivelmente a meio da corrida, que geriu sem problemas até final, depois da ida às boxes.

Os Ferrari foram mais fortes, com Carlos Sainz a terminar no segundo posto, posição conquistada com uma estratégia que surpreendeu a Red Bull, ganhando mais de cinco segundos a Verstappen na paragem para troca de pneus, e deixando o neerlandês a lutar com Norris pelo pódio que o inglês perdeu na "secretaria" por ter ultrapassado o neerlandês fora da pista, tirando vantagem dessa situação.

Hamilton abandona

Lewis Hamilton (Mercedes) teve um fim-de-semana para esquecer, apesar de no arranque ter subido cinco posições - de 17.º até 12.º. O piloto inglês imitou o compatriota e colega de equipa George Russell, que na qualificação perdeu o controlo do monolugar na curva 19, e, pela primeira vez, abandonou uma prova disputada em solo norte-americano, ficando ainda matematicamente arredado da discussão do título.

Hamilton ficou imobilizado na "gravilha", forçando a entrada do "safety car", situação que não se verificava desde o Grande Prémio do Canadá, há 10 corridas. Aparição com potencial para aproximar Max Verstappen da liderança de Charles Leclerc, mas que o monegasco geriu com "pinças", repondo e até aumentando a vantagem depois de um reinício em que o neerlandês não se deixou surpreender.

O campeão mundial e vencedor da corrida sprint, que não pôde melhorar o tempo e o segundo lugar da grelha de partida na qualificação, por causa do acidente do Mercedes de Russell, tinha sido surpreendido pelo Ferrari de Leclerc logo na primeira curva, onde tentou passar o homem da "pole position", Lando Norris (McLaren), acabando por manter o segundo lugar depois de resistir aos ataques de Carlos Sainz (Ferrari), que mais tarde perderia para o espanhol.

O regresso da Fórmula 1, depois de três semanas de pausa, acabou por valer pelo início e pelo duelo de Verstappen e Norris já na recta final, com o campeão do Mundo a manter o terceiro lugar depois de ultrapassado a três voltas do fim, mas a não conseguir confirmar a retoma dos Red Bull, anunciada com o triunfo na "sprint race".