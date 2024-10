FIFA sucumbe a encantos de Messi e leva Inter Miami ao Mundial de clubes

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou, este domingo, em pleno Chase Stadium, logo após a goleada imposta pelo Inter Miami ao New England Revolution (6-2), que a penúltima vaga para o Mundial de clubes será preenchida pela equipa de Lionel Messi, “sistematicamente a melhor dos EUA”, segundo o dirigente.

O emblema presidido por David Beckham, no qual actuam nomes como Jordi Alba, Sergio Busquets e Luis Suárez, para além de Messi, conquistou o Supporters’Shield (atribuído ao vencedor da fase regular da Major League Soccer - MLS), tendo batido o recorde de pontuação, com 74 pontos, e garantido a presença na Liga dos Campeões da CONCACAF.

O “astro” argentino, vice-líder da tabela de melhores marcadores da fase regular da MLS, com 20 golos em 19 jogos, deliciou a plateia com o segundo “hat-trick” consecutivo, obtido em apenas 11 minutos (79, 81 e 90’), após ter saído do banco aos 58 minutos, dissipando quaisquer dúvidas sobre qual seria a equipa norte-americana convidada a participar no Mundial de clubes.

Três dias antes, Messi — que não renovará o título de melhor jogador do mundo — assinara um “hat-trick” e duas assistências ao serviço da selecção, também numa goleada (6-0) frente à Bolívia.

Ter Messi na primeira edição do Mundial de clubes constituirá um motivo de interesse extra na competição que reunirá 32 equipas e decorrerá nos Estados Unidos entre 15 de Junho e 13 de Julho de 2025, numa espécie de ensaio geral do Campeonato do Mundo 2026 (Canadá, EUA e México). O Inter Miami disputará o encontro inaugural, no Hard Rock Stadium, na Florida.

À espera da Libertadores

O Mundial de clubes aguarda, assim, o campeão da Taça Libertadores para fechar o lote de 32. Caso vença o River Plate, o Olimpia, do Paraguai, será o eleito, via ranking.

Confirmados estão, além de FC Porto e Benfica, os ingleses do Chelsea e Manchester City, os espanhóis do Real Madrid e Atlético Madrid, os alemães do Bayern e Borussia Dortmund, os italianos do Inter Milão e Juventus, o PSG (França), Salzburgo (Áustria), Al Ahly (Egipto), Wydad (Marrocos), ES Tunis (Tunísia), Mamelodi Sundowns (África do Sul), Al Hilal (Arábia Saudita), Urawa Red Diamonds (Japão), Al Ain (EAU), Ulsan (Coreia do Sul), Monterrey (México), Seattle Sounders (EUA), Club León e Pachuca (México), Auckland City (Nova Zelândia), Palmeiras, Flamengo e Fluminense (Brasil), River Plate e Boca Juniors (Argentina) e o Inter Miami.