Ciclismo: Chris Hoy revela que tem “dois a quatro anos de vida” devido a cancro incurável

Ao ciclista escocês de 48 anos, seis vezes campeão olímpico, foi-lhe diagnosticado um cancro da próstata em fase terminal, com metástases nos ossos.

Chris Hoy, seis vezes campeão olímpico de ciclismo de pista, revelou que tem "dois a quatro anos" de vida, depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro da próstata em fase terminal, com metástases nos ossos.

O anúncio surge após o escocês de 48 anos ter dito, em Fevereiro, que se sentia "optimista e positivo" enquanto estava a ser tratado a um cancro não especificado diagnosticado no ano passado.

No entanto, o velocista, que trabalhou como observador da BBC nos Jogos de Paris do Verão passado, revelou agora que sabe há mais de um ano que o seu cancro é incurável. Apesar da sua doença, Chris Hoy diz que continua optimista e a apreciar a vida.

"De coração, sou bastante positivo na maior parte do tempo e tenho uma felicidade genuína", disse Hoy ao The Times.

"Isto é mais importante do que os Jogos Olímpicos. É mais importante do que tudo. Trata-se de apreciar a vida e encontrar alegria. Por mais antinatural que pareça, isto é a natureza. Todos nós nascemos e todos nós morremos, e isto faz parte do processo", disse.

"Não se trata absolutamente de negação ou auto-ilusão. Trata-se de tentar reconhecer: afinal, sobre o que é que temos controlo?", acrescentou. "Não estou apenas a dizer estas palavras. Aprendi a viver o momento e tenho dias de verdadeira alegria e felicidade."

Hoy escreveu um livro de memórias sobre a sua vida ao longo do último ano, no qual descreve como os médicos descobriram o seu cancro depois de terem encontrado inicialmente um tumor no ombro.

O pai de dois filhos também disse que teve uma reacção alérgica ao tratamento de quimioterapia, sentindo-se "completamente devastado no final".

Além do seu próprio tratamento, Hoy sofreu outro golpe quando a sua mulher, Sarra Kemp, foi diagnosticada com esclerose múltipla em Novembro.

"O medo e a ansiedade vêm do facto de tentarmos prever o futuro. Mas o futuro é um conceito abstracto nas nossas mentes. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer. A única coisa que sabemos é que temos um tempo finito no planeta", comentou o ciclista.

Hoy esteve na vanguarda da era de domínio britânico no ciclismo de pista, tendo ganho medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas, Pequim e Londres. Conquistou também 11 títulos mundiais durante uma carreira brilhante.

Até 2021, Hoy foi o atleta olímpico britânico mais bem sucedido e o ciclista olímpico mais bem sucedido de todos os tempos, antes de ser ultrapassado pelo também britânico Jason Kenny, que conquistou o seu sétimo ouro olímpico nos Jogos de Tóquio.