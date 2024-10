Benfica conquista 11.ª Supertaça feminina de hóquei em patins

O Benfica reforçou neste domingo a sua hegemonia no hóquei em patins feminino nacional, ao conquistar a edição 2024-25 da Supertaça. No pavilhão Multiusos de Odivelas, as "encarnadas" venceram o APAC Tojal, por 6-1, e ergueram o troféu pela 11.ª vez consecutiva.

A equipa do Benfica, que já tinha conquistado a Taça João Campelo e a Elite Cup neste arranque da temporada, ao vencer a Sanjoanense na final (5-3), comprovou em pista o favoritismo que lhe era atribuído, tendo chegado ao intervalo a ganhar por 1-0, graças a um golo de Maria Sofia Silva.

No arranque do segundo tempo, a número 66 bisou e o APAC Tojal reagiu, reduzindo para 2-1, por Sara Fernandes. Só que o Benfica voltou a acelerar e rapidamente alargou a vantagem, com golos de Maria Sofia Silva (hat-trick), Marlene Sousa e Aimée Blackman, fechando o resultado.

Recordista da Supertaça, com 11 títulos, o Benfica soma já 34 troféus nacionais desde a temporada 2012-13, que marcou o renascimento do projecto feminino.