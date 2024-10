A inquietação de quem escreve para salvar a memória no tempo da inteligência artificial

“Não nascemos mulheres, tornamo-nos mulheres.” A escritora franco-ruandesa Scholastique Mukasonga, que esteve no Folio — Festival Literário Internacional de Óbidos para lançar a sua primeira obra traduzida em Portugal, Inyenzi ou as Baratas (ed. Livros do Brasil), lembrou a famosa frase de O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, na sessão cujo tema era a Mulher, que partilhou com a escritora brasileira Tatiana Salem Levy, também a lançar um novo livro, Melhor Não Contar (ed. Elsinore).

