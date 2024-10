Segunda na TV: Clash e encontros com vista para a Amazónia

CINEMA

Serenata à Chuva

Cinemundo, 21h

O clássico de Stanley Donen e Gene Kelly é considerado um dos melhores musicais de sempre e um documento histórico da evolução do cinema e da soberba utilização da cor, da música e da dança. Gira à volta de um par de estrelas dos filmes mudos a tentar singrar na era do sonoro, incluindo tropelias amorosas e, claro, a dança de Gene Kelly debaixo da mais alegre chuvada.

Um Quente Agosto

Cinemundo, 22h45

Os Weston são uma família disfuncional reunida em Osage County por causa do estranho desaparecimento do patriarca. À medida que os dias passam nesta convivência forçada, vêm à tona crises, ciúmes, ressentimentos e fragilidades. Mas também haverá espaço para reencontrar o amor que teima em uni-los.

Esta comédia negra assinada por John Wells, com base na peça-Pulitzer de Tracy Letts, obteve duas nomeações para os Óscares: Meryl Streep (melhor actriz principal) e Julia Roberts (secundária). Sam Shepard, Ewan McGregor, Chris Cooper, Abigail Breslin, Juliette Lewis e Benedict Cumberbatch são outros actores de serviço.

Clash

RTP2, 23h45

A Primavera Árabe pela lente de Mohamed Diab. Apresentado na abertura da secção Un Certain Regard do Festival de Cannes de 2016, o filme desenrola-se dentro de uma carrinha da polícia, durante os protestos de rua que assolaram o Egipto em 2013. Enquanto a multidão se manifesta nas ruas, estão detidas nessa carrinha, sob um calor abrasador, pessoas dos dois lados do conflito, sem água nem acesso a cuidados sanitários – algumas, como um repórter e um fotógrafo, acusadas de pertencerem à Irmandade Muçulmana.

SÉRIES

S.W.A.T.: Força de Intervenção

AXN, 22h

A sétima temporada chegou a ser anunciada como a última, mas a popularidade contínua da série protagonizada por Shemar Moore fez com que fosse “ressuscitada” para uma oitava. Chega hoje ao AXN, com a tropa de elite de Los Angeles a braços com novas missões, muita tensão interna e a dificuldade constante em equilibrar o dever profissional com a vida pessoal.

Citas Barcelona

Prime Video, streaming

Começa a segunda temporada da série espanhola que conta com a actriz portuguesa Margarida Corceiro para dar vida às expectativas e aos incómodos dos primeiros encontros amorosos, em “histórias sobre o que acontece quando a tecnologia desaparece e a única coisa que resta são duas pessoas com as suas próprias necessidades e contradições”, explica a plataforma.

DOCUMENTÁRIOS

A Transamazónica, Entre o Céu e a Terra

RTP2, 20h36

O Brasil profundo, a grande floresta tropical, indígenas, garimpeiros e agricultores aparecem na viagem de Sylvestre Campe – que co-realiza o documentário com Albert Knechtel – pela inacabada rota Transamazónica, a bordo do seu paramotor. À medida que percorre essa rodovia, que atravessa o país transversalmente desde a beira do Atlântico até ao coração da Amazónia, “desvenda a imensidão, a beleza e as cicatrizes da paisagem”, descreve a sinopse, e “revela a beleza e a riqueza de uma floresta ameaçada”.

Billy & Molly: Amizade Improvável

National Geographic, 20h50

Estreia. Realizado por Charlie Hamilton-James, é “um documentário comovente sobre a capacidade do amor para nos fazer despertar para a beleza da natureza”. Assim vem apresentada pelo National Geographic esta história de amizade entre duas espécies: Billy, um humano, e Molly, uma lontra selvagem. Passa-se nas ilhas de Shetland, na Escócia, onde o animal dá à costa doente, numa noite chuvosa, e é acolhido pela família de Billy.

INFANTIL

Hamsters de Hamsterdale

Nick Jr., 15h15

Esta nova série animada assenta no heroísmo de um quinteto de hamsters que estão convencidos de que são os protectores do seu dono, o pequeno Harry. Para eles, o menino, que dedica boa parte do seu tempo a construir redes de tubos coloridos para eles, é um rei que é preciso salvar, defender e satisfazer. É claro que enquanto levam a cabo essa missão – e apesar de observarem com a maior das atenções o “reino” dos humanos – estão sempre a meter-se em peripécias.