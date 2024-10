Laura Carreira vence prémio para as primeiras obras no Festival de Londres

Foi anunciado esta tarde: On Falling ficou no palmarés. É um dos prémios mais importantes do BFI London Film Festival, que encerrou a sua 68ª edição.

On Falling, de Laura Carreira, foi considerada a melhor primeira obra na 68ª edição do BFI London Film Festival, foi esta tarde anunciado. É um dos prémios de topo do festival. Já foi ganho por gente como Andrea Arnold (Red Road, 2006), Lynne Ramsay (Ratcatcher, 1999), Roger Eggers (The Witch, 2015), Julia Ducournau (Raw, 2016) ou Mati Diop (Atlantics, 2019), tudo cineastas de percurso e obra hoje afirmados. E invejados.