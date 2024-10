Festival Tribeca regressa a Lisboa no próximo ano

O Tribeca Festival Lisboa vai voltar a realizar-se no próximo ano. A notícia foi dada por Francisco Pedro Balsemão, CEO do Grupo Impresa, este sábado, segundo e último dia da primeira edição em solo europeu e português do festival criado em Nova Iorque pelo actor Robert De Niro e pela produtora Jane Rosenthal (duas figuras que vieram a Portugal assinalar a expansão da sua marca) há pouco mais de duas décadas. Francisco Pedro Balsemão não revelou ainda as datas da segunda edição.

“Queremos continuar a mostrar o talento entre os Estados Unidos e Portugal”, disse, por seu turno, Carlos Moedas, que ainda não sabe se continuará a ser presidente da Câmara Municipal de Lisboa no próximo ano (2025 é ano de eleições autárquicas). “É assim que contribuímos para a democracia: a conversar uns com os outros, e não a ouvir e a conversar só com um lado”, comentou o autarca, citado pelo Expresso.

Apostado em “celebrar o storytelling”, o festival tem-se dividido, no Beato Innovation District, entre uma série de conversas e palestras, música ao vivo — a única componente gratuita de um programa cujos bilhetes custavam ou 75 (passes diários) ou 130 euros (passes para todo o festival) —, cinema e televisão. Uma co-produção da SIC e da sua plataforma de streaming Opto, com o apoio da Câmara de Lisboa, o Tribeca Lisboa tem tido alguns dos principais rostos do canal detido pelo Grupo Impresa a moderar os seus painéis — e servido de montra para dar a conhecer as suas novas curtas e séries.​