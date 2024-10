Cinemas com bilhetes a 3,5 euros de segunda a quarta-feira

Salas portuguesas de cinema acolhem, de segunda a quarta-feira desta semana, a Festa do Cinema, com o preço dos bilhetes reduzido a 3,5 euros, na segunda edição deste ano da iniciativa, anunciou a Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas.

De 21 a 23 de Outubro, "são várias dezenas de filmes, de todos os géneros, das obras nacionais às estrangeiras, em exibição a preço reduzido", lê-se no comunicado da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC).

Entre os filmes portugueses que podem ser vistos em diferentes cinemas durante estes dias, contam-se Grand Tour, de Miguel Gomes, Manga d"Terra, de Basil da Cunha, O Teu Rosto Será o Último, de Luís Filipe Rocha, O vento assobiando nas gruas, de Jeanne Waltz, e A flor do Buriti, de Renée Nader Messora e João Salaviza.

Grand Tour, prémio de melhor realização em Cannes, é o filme português nomeado pela Academia Portuguesa de Cinema (APC) como candidato a uma nomeação de Melhor Filme Internacional para os próximos Óscares e as restantes longas-metragens foram finalistas candidatas a essa indicação.

Entre outras obras faladas em português ou com co-produção portuguesa, em exibição, constam igualmente O melhor dos mundos, de Rita Nunes, Podia ter esperado por agosto, de César Mourão, o documentário de Ramon De Los Santos Operário Amador, e as curtas-metragens Um Caroço de Abacate, de Ary Zara, As Sacrificadas, de Aurélie Oliveira Pernet, e By Flávio, de Pedro Cabeleira, com direcção de fotografia de Leonor Teles, reunidas sob o título Que Mulheres serão Estas.

Em cartaz também estão os filmes brasileiros Elis & Tom, Só Tinha de Ser Com Você, de Roberto Oliveira, e Sem Coração, de Nara Normande e Tião.

No âmbito da parceria com a APC, durante a Festa do Cinema podem ainda ser vistos os vencedores dos Prémios Sophia Estudante de 2024, projeto que distingue as melhores curtas-metragens portuguesas realizadas em contexto académico: 52 HZ, de Diana Rodrigues, Défilement, de Francisca Miranda, O Incidente da Galinha, de João Ferreira, e Uma Mãe Vai à Praia, de Pedro Hasrouny.

Cinema City, Cinemas NOS, UCI, Cineplace, Cinebox, Cinemax e Castello Lopes, assim como a Casa do Cinema de Coimbra, o Cinema Trindade do Porto, o Teatro Miguel Franco, em Leiria, o Cinema Fernando Lopes e o Cinema Ideal, em Lisboa, são as salas que aderiram a esta edição de Outubro da Festa do Cinema, segundo a APEC.

A Festa do Cinema aconteceu pela primeira vez em 2015, tendo sido interrompida em 2020 e 2021, por causa da pandemia da covid-19. Este ano teve uma primeira edição nos dias 13 a 15 de Maio.

A iniciativa é organizada pela APEC, com apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual, da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais e da Associação para a Gestão Colectiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais.