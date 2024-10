Vem aí uma chuva de meteoros que vai iluminar o céu

Uma chuva de meteoros conhecida como Oriónidas vai iluminar o céu nos próximos dias, com o seu pico de intensidade a registar-se na noite de domingo para segunda-feira, dias 20 e 21 de Outubro. No entanto, as melhores noites para a observar poderão ser apenas na próxima sexta-feira e sábado, dias 25 e 26 de Outubro. Já explicamos o porquê.

Todos os anos, entre finais de Setembro e finais de Novembro, o planeta Terra intercepta a órbita do cometa 1P/Halley, fenómeno que resulta nas Oriónidas, a tal chuva de meteoros que ocorre quando o nosso planeta atravessa uma região rica em detritos deixados pelo Halley.

“Ao entrar na nossa atmosfera, estes detritos aquecem devido à resistência do ar, tornando-se incandescentes e criando um espectáculo de luzes no céu”, destaca um comunicado do Observatório do Lago Alqueva enviado ao PÚBLICO, acrescentando que o nome “Oriónidas” deriva do facto de que “os meteoros parecem radiar da constelação de Oríon”.

Em 2024, o período de observação das Oriónidas iniciou-se a 26 de Setembro e termina a 22 de Novembro. O pico de intensidade ocorrerá na noite de domingo para segunda-feira, de 20 para 21 de Outubro.

Segundo o Observatório do Lago Alqueva, os meteoros viajarão a uma velocidade média de 66 quilómetros por segundo, com um radiante localizado na constelação de Oríon e uma taxa horária zenital (ZHR) – que representa o número de meteoros que um observador pode esperar ver por hora, em condições ideais de escuridão – estimada em 100.

Já a iluminação da Lua rondará os 83% – e esta é precisamente a razão pela qual a noite de domingo para segunda-feira poderá não ser a melhor altura para observar este espectáculo celestial.

“A luz da Lua pode ofuscar os meteoros menos luminosos. Para uma melhor experiência, recomendamos a observação nas noites de 25 e 26 de Outubro, quando a Lua não estará visível durante as horas de observação, proporcionando um céu mais escuro e ideal para admirar este fenómeno astronómico”, recomenda o Observatório do Lago Alqueva.

O cometa 1P/Halley foi descoberto pelo astrónomo britânico Edmond Halley no século XVIII e é um dos cometas mais conhecidos e estudados. Com um diâmetro de 11 quilómetros, este cometa pertence ao grupo dos cometas de curto período, tornando-se facilmente observável.

“Quando o 1P/Halley se aproxima do Sol, a sua temperatura aumenta, provocando a ejecção de gás, poeira e pequenos detritos. Alguns destes meteoróides permanecem na órbita do cometa e interceptam a atmosfera da Terra, originando as Oriónidas”, explica a nota do Observatório do Lago Alqueva.