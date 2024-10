Pêra-Manca, o regresso de um colosso alentejano

O Pêra-Manca está de volta ao mercado com a consistência de sempre e um músculo ainda mais cultivado. A edição de 2018, que sucede a um triénio de colheitas sucessivas de uma das mais prestigiadas marcas do vinho de Portugal, teve como resultado um vinho imponente. Em todas as dimensões: na sua complexidade, na sua sofisticação, no seu comprimento de boca e no seu poder de impressionar o palato pela sua garra tânica, pelo seu grau alcoólico ou pelo seu volume. É caso para dizer que, seis anos depois da vindima e quatro após ser engarrafado, este vinho está ainda na sua primeira infância. O que significa muito, não fossem a resistência ao tempo e o engrandecimento na garrafa atributos indispensáveis de um grande vinho.

