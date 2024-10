Pescador dado como desaparecido após cair à água em praia de Aljezur

Um pescador que se encontrava nas arribas da Praia da Bordeira, em Aljezur, distrito de Faro, e caiu este sábado à água, está desaparecido desde as 15h10, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).

O capitão do porto de Lagos está a coordenar buscas por um homem desaparecido, informou por seu lado a Autoridade Marítima Nacional (AMN), tendo activado um dispositivo de buscas por mar e por terra, adiantou em comunicado, que indica ter recebido o alerta pelas 14h40.

O pescador, de 25 anos, caiu alegadamente ao mar enquanto praticava a actividade de pesca lúdica na zona norte da praia da Bordeira, no concelho de Aljezur, no distrito de Faro, precisou.

O alerta foi recebido através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), e participam nas buscas tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres, por mar, enquanto agentes do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, integrantes do Projecto SeaWatch e os Bombeiros Voluntários de Aljezur procuram a vítima por terra, assinalou.

As buscas estão a ser apoiadas por um drone e foi também empenhada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, acrescentou a AMN.

"O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi activado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima", destacou ainda a Autoridade Marítima Nacional.