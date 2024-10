Cátia Reis: má qualidade do sono pode aumentar a prevalência de cancro

Outubro assinala o mês da sensibilização para o cancro da mama, dedicado a aumentar a consciencialização sobre a doença. Os dados da Liga Portuguesa contra o Cancro (LPCC) indicam que, em Portugal, anualmente são detectados cerca de nove mil novos casos de cancro da mama, e mais de duas mil mulheres morrem com esta doença. O PÚBLICO esteve à conversa com a investigadora Cátia Reis, especialista na área do sono e ritmos biológicos, que recorda: “O sono acaba por impactar em muitas doenças, nomeadamente no desenvolvimento e na progressão de alguns cancros”, nomeadamente o caso do cancro da mama ou da próstata.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt