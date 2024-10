Saiba quem são as 18 brasileiras que concorrem ao Miss Brasil Europa neste domingo

As 18 candidatas subirão ao palco do Salão Preto e Prata do Casino do Estoril de olho em oportunidades no mundo da moda. Esta é a oitava edição do concurso.

A beleza brasileira será a rainha da noite de domingo, 20 de outubro, no Salão Preto e Prata do Casino do Estoril, onde será realizado do concurso Miss Brasil Europa. A vencedora entre as 18 candidatas selecionadas para a disputa terá porta aberta para o mundo da moda, a representar grandes marcas. Esta será a oitava edição do evento em Portugal. Veja quem são as concorrentes:

Emely Diná

Goiana, 28 anos, trabalha na Nestlé. Antes de viver em Portugal, morou na Bélgica por seis anos. Tem um filho de 1 ano de idade. Fez figuração na Bélgica e teatro e dança no Brasil. Sempre quis entrar para o mundo da moda, mas não tinha condições financeiras.

Suellen Assis

Tem 32 anos. É auxiliar administrativa, que também trabalha como modelo há 15 anos. Veio para Portugal em 2022. Na Semana de Moda de Paris, desfilou para as marcas Cecon, Cíntia Fontanelle e Scarpa Intimate.

Mariane Freitas



A goiana de Jataí, Goiás, mora em Faro. Aos 23 anos, é empresária de recursos humanos para eventos. Desde os 15 anos participa em desfiles de moda. Na Semana de Moda de Paris, desfilou para as marcas Fabiana Torres e Scarpa.

Michelle Sales

Moradora no Barreiro, vem de São Paulo. Tem 22 anos e estuda cuidados de beleza e bem-estar. Antes, estudou nutrição por um ano, mas não era isso o que pretendia. Vai completar cinco anos em Portugal em dezembro.

Lorena Almeida

Mineira de Montes Claros, 26 anos, está há cinco anos na Europa. Já morou em em Amsterdã, na Holanda, e em Barcelona, na Espanha. Atualmente, estuda publicidade e trabalha como modelo.

Jovana Oliveira

Tem 24 anos de idade. A mineira de Belo Horizonte se mudou para Portugal há cinco anos. Formou-se em educação física este ano. Escolheu trabalhar nessa área depois de terminar o concurso de miss.

Bárbara Rodrigues

Há três anos em Portugal, saiu de São Paulo para estudar direito na Universidade de Coimbra. Trancou a faculdade e mudou para Lisboa, onde trabalha como atendente de bordo e modelo. Aos 24 anos, diz que adora Portugal e que hoje o Brasil é o lugar para visitar a família.



Isadora Lopes

Baiana de Santa Luz, viveu em Salvador e no Rio de Janeiro, antes de se mudar para Portugal há três anos. Tem 23 anos, mora na Amadora, onde trabalha em um quiosque. Está concluindo o ensino médio. Considera que participar do concurso Miss Brasil Europa é viver o seu sonho.

Jessi Franco

Mudou-se para Portugal há dois anos, para acompanhar a família, que decidiu construir uma nova vida no país. Antes, vivia em Vitória, no Espírito Santo. Tem 18 anos e estuda gestão de apoio a empresas. Mora no Carregado.

Heloísa Bajerski

Curitibana, 29 anos, é formada em artes cênicas, direito e marketing, com pós-graduação em direito penal. Mudou para Portugal há três anos. Primeiro, viveu em Leiria, depois, em Lisboa. Trabalha em comunicação e organização de eventos.

Ana Clara Prestes

Natural de Brasília, tem 19 anos e está no ensino médio. Vive há seis anos em Portugal. Sempre teve o sonho de ser modelo, mas não sabia como alcançar esse objetivo. Além disso, quer estudar biomedicina.

Anne Mártires

Há cinco anos em Portugal, é arquiteta e designer, especializada em arquitetura de interiores. Nascida em Maceió, Alagoas, tinha mudado de casa 27 vezes no Brasil, porque o pai trabalhava em usinas hidrelétricas. Atualmente, tem uma floricultura.

Dayze Gomes

Está em Portugal há três anos. Trabalha como massoterapeuta e vive em Almada. Nasceu em Uberlândia, tem 25 anos e, antes de atravessar o Atlântico, vivia em Ji-Paraná, Rondônia. Já participou de desfiles na Semana de Moda de Paris e na CPLP Fashion Week.

Pandora Kachiry

Com 18 anos, vive em Azeitão. Mineira de Sete Lagoas, está há dois anos em Portugal, para onde se mudou com os pais. Estudante do secundário, tem como objetivo ser cantora, dedicando-se à MPB, ao pop e ao sertanejo

Nubya Meira

Veio para Portugal de Belo Horizonte com 12 anos de idade. Hoje, aos 23, vive em Queluz. É estudante de design de interiores e comércio digital e tem muita vontade de vencer o concurso.

Gabrielle Rodrigues

Paranaense, 23 anos, morava em Santa Catarina antes de se mudar para Portugal. Há seis anos morando no Barreiro, tem a formação técnica em contabilidade, estuda marketing e trabalha como baby sitter. Na Semana de Moda de Paris, desfilou para estilistas brasileiros Fabiana Torres, Scarpa e Cecon.

Aline Moraes

Tem 28 anos, veio de Barcelona, Espanha, para participar do Miss Brasil Europa. Já tinha vivido na Europa dos 4 aos 15 anos de idade, quando uma tragédia familiar fez com que voltasse para o Brasil. Mas ficou com o desejo de retornar à Europa, o que conseguiu há cinco anos.

Ana Júlia Lopes

Com 16 anos de idade, ela venceu este ano o concurso Miss Teenager Brasil. Desde os 14, acompanha o concurso. Na Semana de Moda de Paris, desfilou para as marcas Fabiana Torres, Scarpa Intimate e Cecon.