Memória de Passos Coelho ofusca caminho de Marques Mendes para Belém

Com o Orçamento do Estado para 2025 “arrumado” pelo PS, o encontro dos sociais-democratas “perdeu a garra”. Nos corredores do Fórum Braga, os militantes elogiavam a “serenidade” do discurso do presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro. Mas lamentavam a falta de entusiasmo na sala. Se uns queriam ouvir falar mais das autárquicas, outros diziam que as presidenciais “ainda estão longe” e não mobilizam. E nem a presença de Luís Marques Mendes ― o nome mais falado como potencial candidato à Presidência da República, que atira a decisão sobre uma candidatura para 2025 ― animou os congressistas. Pelo contrário, os militantes têm saudades de Pedro Passos Coelho e pedem uma candidatura a Belém do antigo primeiro-ministro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt