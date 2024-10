Montenegro surpreende com Leonor Beleza como primeira vice

Foi o nome mais inesperado e só conhecido quando Luís Montenegro anunciou no palco a escolha de Leonor Beleza para primeira vice-presidente do partido, sucedendo a Paulo Rangel. A antiga ministra da Saúde de Cavaco Silva, que não esteve no primeiro dia do congresso, lidera a desgovernamentalização da cúpula social-democrata que vai a votos neste domingo, e traz a novidade da paridade total na comissão política nacional. O nome de Beleza obteve uma salva de palmas numa plateia que poucas (se não mesmo raras) vezes se entusiasmou num congresso cuja maior parte do conteúdo acabou por ser esvaziado pelo anúncio da viabilização do Orçamento do Estado pelo PS.

