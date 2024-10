Montenegro quer separar Governo da direcção, mas volta a guardar convites para o fim

Luís Montenegro chega a Braga enquanto líder do PSD e primeiro-ministro: uma conjugação que os sociais-democratas não tinham num congresso há mais de dez anos. Vencidas as eleições legislativas, perdidas as europeias e com as autárquicas no horizonte, o 42.º Congresso servirá para lançar o próximo ciclo político e reorganizar a direcção do partido. Porém, à semelhança do que aconteceu na formação do Governo, Montenegro mantém os nomes fechados na sua cabeça e nem ao seu núcleo duro tem feito antecipações. Mas já assumiu que quer separar o Governo e a direcção do partido: “O Governo não se deve confundir com o partido e o partido não se deve confundir com o Governo”, lê-se na moção de estratégia global que apresenta este sábado.

