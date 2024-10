“Não vamos entrar em nenhuma negociação na especialidade”, avisa Pedro Nuno

Pedro Nuno Santos rejeita que a viabilização do OE2025 seja por medo de eleições e que assumir voto final coarte acção do PS. Mas pede que não haja alianças à direita que ponham em causa a sua decisão

Um dia depois de ter assumido que vai propor a viabilização do Orçamento do Estado para 2025 da AD à sua direcção, o líder do PS deu uma entrevista ao PÚBLICO e à Renascença onde explica que fez questão que houvesse negociação para promover alguns recuos na proposta do Governo e porque "o PS não podia passar cheques em branco".