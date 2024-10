Sustentabilidade. O impacto das práticas da arquitectura

No sexto episódio, trazemos com a Casa de Arquitectura, diálogos sobre o tema da sustentabilidade e as abordagens ao projecto, procurando apontar alguns temas relevantes para a contemporaneidade.

Este episódio fará certamente reflectir sobre o impacto significativo da prática da arquitectura. É importante estarmos informados para perspectivar um futuro mais responsável. Assim, a conversa dedicada à sustentabilidade reúne os arquitectos Francisco Fonseca e Ana Perini, com moderação do Ricardo Camacho.

Neste diálogo, Francisco Fonseca, arquitecto da Oficina Pedrez, conduz-nos num tom apaixonado pelas suas experiências na Oficina Pedrez. Convicto que a indústria terá de se voltar para a floresta enquanto principal fornecedor, Francisco Fonseca fala-nos de uma sustentabilidade que atente ao desperdício, ao enraizamento e à origem das matérias de forma a equilibrar a equação do carbono e energia.

Abordamos também Ana Perini, arquitecta da Arolla, tornando-se imprescindível conhecer a sua perspetiva e aprender as mais apreciadas características da madeira e do sistema construtivos utilizado pela empresa.

Nas palavras dos convidados procuramos conhecer e reflectir sobre o impacto da arquitectura, questionando como podemos perspectivar um futuro mais responsável.

Por Portas e Janelas é um programa semanal que coloca em diálogo o MAC/CCB Centro Cultural de Belém, a Trienal de Arquitectura de Lisboa e a Casa da Arquitectura. Juntos atravessamos portas, rumo a novas matérias, técnicas e discursos e abrimos janelas sobre cidades, problemas e perspectivas. Em conjunto, durante 12 episódios, mapeiam a prática disciplinar e projectam novos ventos.

No próximo episodio contamos com um diálogo com o MAC/CCB sobre o tema da habitação novamente, procurando mapear a crise de acesso à habitação e questionar: Entretanto… Que futuro? Quais as mudanças necessárias? Qual a melhor solução para o problema?