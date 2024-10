Para lá das gémeas

O caso das gémeas luso-brasileiras tem uma dimensão enorme e escandalosa, pelo valor do tratamento, pela forma expedita como a ele tiveram acesso, pelo estatuto dos facilitadores e pelo interesse da seguradora, que se salvou de pagar um tratamento caríssimo.

Sobre isto, já se sabe o suficiente para serem tiradas as necessárias ilações éticas, políticas e eventualmente criminais. Não é minha intenção agora aqui fazer chover no molhado. Mas, sem esta proporção, quem nunca apelou a uma ajudinha para ter acesso a um serviço ou ser mais bem tratado no SNS? Quem, angustiado face a uma necessidade urgente, não hesitou em fazer um telefonema e procurou uma atenção especial para si ou para os seus…? Talvez sobrem poucos para atirar a primeira pedra. Talvez porque, com ou sem razão, ficar na fila comum seja entendido como não suficiente para um tratamento atempado e cuidado.

Mais uma vez, insisto que o caso das gémeas está numa órbita muita diferente da de alguém que telefona à enfermeira de serviço a pedir uma especial atenção com quem está internado na cama X. Convém realçar que quando se fala em igualdade no acesso e direito à saúde é também disto que se está a falar. O sistema deveria ter eficiência e reactividade para os cidadãos se sentirem confortáveis na fila comum, sem tentações para a furar. Isso seria num país a sério…

Carlos JF Sampaio, Esposende

Estrangeiros em Portugal

O Relatório de Actividades de 2023 da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) contém algumas informações quantitativas que não me parece terem despertado suficiente atenção nos media e debates públicos. Em 2023, a AIMA (ex-SEF) concedeu cerca de 329 mil novos títulos de residência a estrangeiros, quase 130% mais do que os 143 mil concedidos no ano anterior (entre 2018 e 2021, o número de novos títulos oscilou entre 93 mil e 130 mil). Quando se critica o funcionamento da AIMA dever-se-ia ter em conta este facto.

O número de estrangeiros titulares de Autorização de Residência em 2023 (1.045.000) é superior em quase 36% ao registado no ano anterior (782 mil) e cerca de 120% superior ao constatado em 2018 (477 mil). Estimando-se publicamente em 400 mil as manifestações de interesse de autorização de residência ainda não tratadas, o certo é que nos últimos seis anos, devido a estes factores, tem havido uma pressão enorme sobre os sistemas públicos de educação, saúde e segurança social, e sobre os mercado de habitação, alimentação, etc. Refira-se a propósito que o art.º 15 da nossa Constituição atribui aos estrangeiros residentes os mesmos direitos que aos cidadãos nacionais (salvo disposições expressas em contrário na própria Constituição ou na legislação específica). Para quando estudos detalhados sobre estas questões, sem as quais as políticas públicas serão do domínio do “acho que…”.

Mário Rui Martins, Matosinhos

Receitar livros

Quando alguém entre o meu rol de amizades, despertado pelo encanto da escrita ou tão-só por uma espécie de desígnio de ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, me incumbe de apresentar a sua obra nunca me dispenso de exaltar a importância do livro na história da humanidade e como fonte de conhecimento. Sirvo-me então de Jorge Luís Borges, porque com rara subtileza pôs o livro para além dos sentidos, depois leio aquela espécie de testamento de Gregório Maragnon, que, entre outras coisas, assegura que o livro é mudo que fala, cego que guia e morto que vive, e, às vezes, ainda peço a Vítor Hugo que deixe vir o arcediago de Notre Dame explicar por que o livro de Gutenberg extinguiu o púlpito.

Vêm estas considerações a propósito da petição que a livraria Lello, que está agora na crista da onda turística que invade o Porto, enviou à Assembleia da República e pretende que os médicos possam receitar livros. Ora sendo a receita um documento-testemunho que sela o encontro entre duas pessoas, uma que sofre e precisa de ajuda e outra que sabe e deve tratar, não me parece apropriado nem correcto que tal acto íntimo e digno possa ser assombrado pela bondade e benefício da leitura. Por isso, antes que a Ordem dos Médicos e a entidade reguladora da saúde venham a público, por mim não receitarei livros a ninguém, o que não quer dizer que não continuarei como até aqui a oferecer livros aos amigos e a aconselhar a tudo e todos o gosto e proveito da leitura.

José Manuel Pavão, Porto