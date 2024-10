Acertar nos dois pés com um só tiro

A decisão do líder do PS garante a sobrevivência do Governo durante cerca de dois anos. E entrega a liderança da oposição a André Ventura e ao Chega.

Após vários dias de mensagens contraditórias, a decisão de Pedro Nuno Santos foi passada de forma clara: o PS irá abster-se na votação do Orçamento do Estado (OE) para 2025, garantindo assim a sua viabilização em sede parlamentar. Numa conferência de imprensa que começou de forma bastante agressiva — e que nos fazia crer um chumbo logo na generalidade —, foi com surpresa que se ouviu a decisão de abstenção nos dois níveis ainda antes do debate na especialidade começar. Com um só tiro, Pedro Nuno Santos acerta nos dois pés.