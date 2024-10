O Verão acabou. E agora, Comporta?

Habituada a estar nas capas das revistas, cá dentro e lá fora, a Comporta prepara-se agora para hibernar. Até que regresse o tempo quente, deixará de andar nas bocas do mundo e nas peles bronzeadas de quem a escolhe para as férias de Verão que ficam a matar nos feeds das redes. Agora a Comporta vira-se para si própria, para os pouco mais de 1000 que lá vivem o ano todo: para o Batista, que cuida da sua horta com esmero; para o Alexandre, pescador na Carrasqueira; para o Licínio e a Isaltina, que por estes dias se empenham na ceifa do arroz; para a Izidora, dona da tabacaria e quiosque dos jornais.

Como é que se lida com algo tão abstracto como o fim do Verão?, perguntou-se o Miguel Calado Lopes, que passou uma temporada na Comporta pós-Verão e hoje nos traz uma bela prosa sobre essa nostalgia. É a não perder, quem avisa amigo é.

O José Augusto Moreira, por sua vez, andou pelos campos de arroz de Valência, a ver onde e como crescem as variedades de arroz com que se cozinham as afamadas paellas – e até voltou com uma receita curiosa no bolso.

Por fim, destaque para a crítica de Manuel Carvalho à mais recente edição do Pêra-Manca, a de 2018, e para este texto da Ana Isabel Pereira que mostra como este vinho icónico do Alentejo é um sucesso no Brasil.

