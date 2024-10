A Taça, antes da Champions, antes do campeonato

A ordem será esta para quem gosta de futebol. Em Portugal, este fim-de-semana é de Taça. A terceira eliminatória, que já começou na sexta-feira com o triunfo apertado do Sporting sobre o Portimonense, é a primeira em que os emblemas da I Liga participam, sendo que jogam sempre com o estatuto de visitantes.

Entre os principais clubes nacionais, neste sábado o Benfica vai defrontar o Pevidém (Campeonato de Portugal), enquanto o Sp. Braga terá pela frente o 1.º de Dezembro (Campeonato de Portugal). No domingo será a vez de o FC Porto jogar com o Sintrense (Campeonato de Portugal). O calendário completo com os horários das transmissões televisivas está aqui.

Lá fora, nos maiores campeonatos europeus, os principais jogos são um Liverpool-Chelsea (terceiro e quarto da Premier League) e um Juventus-Lazio (a mesma classificação mas na Liga italiana), ambos no sábado.

Terça-feira começa o futebol europeu para os principais emblemas portugueses. O Sporting é o primeiro a dar o pontapé de saída, na Áustria, frente ao Sturm Graz, em jogo a contar para a Liga dos Campeões. Pode ver o calendário completo da prova aqui.

Na quarta-feira é a vez de o Benfica subir ao relvado da Luz para receber o Feyenoord, a mesma data em que, para a Liga Europa, o Sp. Braga é o anfitrião dos noruegueses do Bodo/Glimt, de má memória para o FC Porto (derrota na Noruega). Portistas que recebem na quinta-feira o Hoffenheim, mesmo dia em que o Vitória de Guimarães, para a Liga Conferência, vai à Suécia defrontar o Djurgarden.

No futebol, nota ainda para a selecção nacional feminina, que sexta-feira (13h de Lisboa) joga, no Azerbaijão, a primeira mão do play-off de qualificação para o Europeu.

Animação prometida também nos desportos motorizados, com a Fórmula a ter o Grande Prémio dos EUA este fim-de-semana e onde Max Verstappen vai tentar conservar a sua liderança no Mundial de pilotos, apesar de já não vencer uma corrida desde Junho. Nas duas rodas, é na Austrália que a acção acontece com o Grande Prémio de MotoGP, 17.ª prova do Mundial, ainda sem a participação de Miguel Oliveira que recupera de uma queda.

No ciclismo prosseguem até este domingo, na Dinamarca, os Mundiais de pista com portugueses em acção, e a semana será rica no andebol, com as equipas portuguesas, mais uma vez em acção – terça-feira, na Liga Europeia o Benfica defronta o Tatran Presov (19h45 em Lisboa) e o FC Porto o Vardar (19h45 em Lisboa). Já quarta-feira, o Sporting vai tentar dar seguimento ao excelente desempenho na Liga dos Campeões e defronta o Dínamo Bucareste (17h45 em Lisboa).

No hóquei em patins, sábado é dia de Supertaça António Livramento entre FC Porto - Óquei de Barcelos, em Odivelas, enquanto no basquetebol, Sporting no Grupo D e FC Porto no Grupo I têm os seus jogos na Taça da Europa. O destaque, contudo, vai para o começo de mais uma temporada da NBA. Terça-feira, começam as madrugadas longas para os amantes da Liga norte-americana de basquetebol profissional com duas partidas a abrir: New York Knicks-Boston Celtics e Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers.

